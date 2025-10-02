'Tilly Norwood’ gerçek oyuncuları ayağa kaldırdı! Yapay zekâ aktrise Hollywood öfkesi

Hollywood’da yapay zekâyla üretilen karakterlerin kullanımı, oyuncuların geçim kaynaklarını tehdit ettiği gerekçesiyle yeniden gündemde. ABD’de Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ve Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçıları (AFTRA), sosyal medyada genç bir aktris gibi tanıtılan “Tilly Norwood” adlı yapay zekâya tepki gösterdi.

Yapımcılar, Norwood’u “bir sonraki Scarlett Johansson” olma hedefiyle tanıtmıştı. SAG-AFTRA açıklamasında, Norwood’un bir oyuncu olmadığını, bir bilgisayar programının ürünü olduğunu vurguladı. Yapay zekâyla üretilen karakterlerin “hayat tecrübesi ve duygudan yoksun” olduğu belirtilirken bunun insan sanatını değersizleştirdiği ve oyuncuların geçim kaynaklarını tehdit ettiğine dikkat çekildi. Ayrıca sendikayla anlaşmalı yapımcıların “sentetik oyuncuları” kullanmadan önce bildirimde bulunmaları gerektiği hatırlatıldı.

BOYKOT ÇAĞRISI YAPTILAR

İngiliz oyuncu Emily Blunt “Ajanslar bunu yapmamalı. Lütfen insan bağını elimizden almayın.” derken, Natasha Lyonne Norwood ile çalışacak ajansların boykot edilmesi çağrısı yaptı. Norwood’un geliştiricisi Eline Van der Velden ise karakterin “insanların yerine geçmek için değil, sanatsal bir eser olarak” tasarlandığını savundu.