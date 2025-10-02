Taburcu edilirken "nasıl gideceğim" diye düşünme devri kapandı! Hastaneden eve ücretsiz ambulans

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kamu hastanelerinden taburcu edilen hastaların ihtiyaç hâlinde evlerine güvenli şekilde ulaştırılmasına yönelik Türkiye’de yeni bir uygulama başlatıldı. Kentte bulunan 21 ambulans sadece nakil işlemleri için ayrıldı. Sistem görüntüleme, tıbbi tetkik, konsültasyon işlemlerini de kapsıyor.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Türkiye’deki sağlık hizmetinin yüzde 40’ının İstanbul’da verildiğini, bu sebeple buraya “dünyanın sağlık başkenti” dediklerini söyledi. İl Sağlık Müdürü Güner geçen yıl yaklaşık 200 ülkeden 500 bine yakın kişinin sağlık hizmeti için İstanbul’u tercih ettiğini, yalnızca bu yılın ilk altı ayında 85 milyon muayene ve 1,6 milyon ameliyat gerçekleştirildiğini kaydetti. İstanbul’da sağlık hizmetinin 7 gün 24 saat mesai kavramı olmaksızın sürdüğünü vurgulayan Doç. Dr. Güner, hastaneye ulaşmanın 112 Acil Sağlık sistemiyle çözüldüğünü; ancak taburcu olanların eve dönüşünün de önemli olduğunu anlattı.

DÖNÜŞ SIKINTISI BİTTİ

Yatağa bağımlı, yeni ameliyat olmuş ya da yürüme güçlüğü yaşayan hastaların bu süreçte ciddi sıkıntı çektiğini belirten İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Güner “Artık vatandaşımızı ücretsiz şekilde ambulanslarla evine taşıyoruz. Uygulama yeni başlamasına rağmen 7 bin 700’den fazla nakli gerçekleştirmiş durumdayız. Biz yeni uygulamayla bu hizmeti artık ücretsiz vereceğiz.” şeklinde konuştu.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Uygulamanın yeni başlamasına rağmen yoğun ilgi gördüğünü aktaran Güner şunları kaydetti:

"Vatandaşımız çok memnun kaldı. Sağlık hizmeti alan bir hasta, tedavisini tamamladıktan sonra eve gitme noktasında problem yaşayabiliyordu. Yatağa bağımlı bir hastanızı üç, dört kat yukarıya taşımak için bir ambulansa ihtiyacınız var, bu da bir masraf, bir külfet demek. Artık hastaların hastaneden evlerine naklini de biz yapıyoruz. Hastaneye ulaşan değil, evine dönemeyen vatandaşımıza da hizmet vermeye çalışıyoruz."

UYGULAMAYA TAM NOT

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinden taburcu olan 81 yaşındaki Sabahat Aksoy “Evime sağ salim getirdiler” diyerek uygulamaya tam not verdi.