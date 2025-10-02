Caretta caretta’nın göç yoluna yakın takip! 2. Dünya turunda 7 bin km katetti

Muğla’da 2019’da uydu cihazı takılan caretta caretta, Türkiye’den Adriyatik’e kadar izlenen ilk deniz kaplumbağası oldu.

Marmaris, Yunanistan, Malta, İtalya ve Adriyatik kıyılarını takip ederek yaklaşık 25 bin kilometre katetti. Takip cihazındaki pilin bitmesi sebebiyle üç ay sinyal alınamayan 25-30 yaşlarındaki Caretta caretta, bu yıl mayısta yeniden İztuzu Plajı’na döndü.

9 Ağustos’ta ikinci cihazı takılarak yeniden mavi sulara salınan kaplumbağa, bugüne kadar 7 bin kilometre yol aldı. Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska “Takılan cihaz, göç ve yön bulma davranışlarıyla önemli veriler sağlıyor.” dedi.