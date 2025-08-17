Muğla'da yürekleri ısıtan hareket! Ahşap ustası, kaplumbağanın kırık kabuğunu onardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kaplumbağa, kırık kabuğunun onarılmasının ardından doğaya döneceği günü bekliyor. Fethiye'de faaliyet gösteren Doğa Dostu Derneği'nin başkanı Gökçen Gökmen Bayram, Nif Mahallesi yolunda kabuğu üst kısmından kırılmış halde bir kaplumbağa buldu. Kaplumbağayı bulunduğu yerden alan Bayram, dernek gönüllüsü Pınar Urav ile veteriner kliniğine götürdü.

KIRIK KABUK ONARILDI

Veterinerde, kırığın hayvanın organlarına zarar vermediği ancak ilerleyen zamanda kırıktan girecek su ve yabancı cisimlerin kaplumbağanın ölümüne yol açabileceği tespit edildi. Veteriner tavsiyesi üzerine Urav, ahşap oyma ustası Kadir Güven ile görüştü ve Güven, ahşap mobilya kaplamalarında kullandığı doğal epoksi (reçine yapıştırıcı) ile kaplumbağanın kırılan kabuğunu onardı.

"BİTKİSEL SİLİKONLA YAPIŞTIRDIK"

İşlemin ardından Urav'ın teslim aldığı hayvan, bir süre gözetim altında tutulduktan sonra doğal alanına salınacak. Kadir Güven, ilk olarak hayvandaki kırığın kalıbını aldığını ve bu kalıba göre epoksiyi dışarıda döktüğünü aktardı. Hazırladığı kalıbı kuruduktan sonra hayvanın kabuğuna yapıştırdığını anlatan Güven, "Daha sonra bunu zımparaladık ve orijinal haline getirdik, ardından bitkisel silikonla yapıştırdık. Son olarak da su almaması ve dış etkenlerden etkilenmemesi için epoksi ile tamamen kapladık." diye konuştu.

Güven, daha önce de kabuğu kırılan kaplumbağalara yardım ettiğini, bu işlemin dördüncü olduğunu vurguladı. Doğa Dostu Derneği gönüllüsü Pınar Urav, kaplumbağayı ilk olarak veterinere götürdüklerini ve eski bir kırık olduğu için şimdilik onu tehdit etmediğini öğrendiklerini anlattı.

Yağmurlar başladığında kaplumbağanın kabuğundan su gireceği için yaşayacağı problemleri önlemek istediklerini ifade eden Urav, "Veteriner hekim, bu kırığın epoksi ile yamanabileceğini söyledi. Kadir Güven de doğal ağaç işi ve epoksi çalışmaları yapıyor. Aynı zamanda da doğa ve hayvan dostu." ifadelerini kullandı. Urav, kaplumbağanın kabuğunun da vücudunun bir parçası ve kırık kabukla hayatını sürdürmesinin neredeyse imkansız olduğunu vurguladı.

Kaplumbağanın kabuğuna yapılan müdahalenin estetik bir iş gibi görünse de hayvanın iç organlarını uzun vadede koruyacağını dile getiren Urav, şunları söyledi:

"ÖZGÜRLÜĞÜNÜ TEKRAR HEDİYE EDECEĞİZ" "Kaplumbağayı eve götüreceğim ve birkaç gün gözlemleyeceğiz. Üzeri tam anlamıyla kuruyana kadar güneşten de biraz uzak tutacağız. Bunun ardından kaplumbağayı doğayla buluşturacağız. Özgürlüğünü tekrar hediye edeceğiz. Kaplumbağalar sadece bitkileri yemiyorlar, onlar böceklerle de besleniyor. Dolayısıyla ona evde bakmaya çalıştığımızda hayvanın beslenmesi tam olarak mümkün olamayacak. Bu kaplumbağaya şu anda yardımcı oluyoruz ama bir an önce işlemlerini tamamlayıp onu doğaya salmak istiyoruz. Bu canlı şu anda özgürlüğünü kaybetti ve bunun depresyonunu da yaşıyor."

Urav, bundan sonraki süreçte kaplumbağanın mutlu ve sağlıklı hayatına devam etmesi için doğada olması gerektiğine dikkati çekti.