Zaferin perde arkasında eşler var: Mektuplu motivasyon

Galatasaray, cuma gecesi Alanya deplasmanında 7’de 7 yapmasına rağmen kötü bir oyun sergiledi. Teknik direktör Okan Buruk hedef tahtasına konuldu, performansı sorgulanmaya başlandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu hemen harekete geçti. Liverpool maçı öncesinde hem Okan Buruk’u hem de takımı moral olarak ayağa kaldırmak için, oyuncular ve eşlerine özel bir yemek verildi.

DUYGUSAL DOPİNG

Burada hem Başkan Özbek hem de Kavukçu, “Size güveniyoruz” mesajını verdi. Sonrasında ise Galatasaray yönetimi, yine futbolcularının kalbine dokunmayı başardı. Futbolcu eşlerinden ve ailelerinden, oyunculara hitaben mektup yazmaları istendi.

Bu mektuplar, maç öncesinde futbolcuların dolaplarına, formalarının üzerine bırakıldı. Isınmaya çıkarken sürpriz mektuplarla karşılaşan futbolcular, kendilerine özel yazılmış satırları görünce duygusal anlar yaşadı. Oyuncular, maça büyük bir konsantrasyonla çıkıp tarihi zafere uzandı.