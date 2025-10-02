Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: MHK kanayan yara!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: MHK kanayan yara!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: MHK kanayan yara!
Trabzonspor, MHK, Ertuğrul Doğan, Vergi Borcu, Fatih Tekke, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Türk futbolunun en büyük sorununun Merkez Hakem Kurulu olduğunu belirterek mevcut MHK ile çözümün mümkün olmadığını söyledi. Doğan ayrıca transferde yaşanan sessizliği vergi borcu nedeniyle gelen bloke ile açıkladı ve takımda Trabzon’a bağlı, uyumlu oyuncular istediklerini vurguladı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Türk futbolunun kanayan yarası olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu’nu (MHK) gördü.

HESABA BLOKE GELMİŞTİ

“Kalbi Trabzon’da olmayan kimseyi ne alırım, ne takımda tutarım” diyen Doğan “Onuachu, Onana, gülerek, eğlenerek geldi. Bize böyle oyuncular lazım” ifadesini kullandı. Başkan transfer döneminde bir ara sessiz kalmalarını vergi borcundan dolayı gelen blokeye bağladı.

BUNLARLA OLMAZ

Başkan Doğan, Merkez Hakem Kurulu’nun, Türk futbolun kanayan yarası olduğunu vurgulayarak, “Bazı kulüplerin de rahatsızlığı var. Federasyon iyi niyetle çözmeye çalışıyor. Bu sorunu kökünden çözecek olan TFF. Şahsi ve kulübümün görüşü, bu MHK ile olmayacağı yönünde” dedi.

Bordo mavililerin patronu, sabah akşam Trabzonspor için çalışan teknik direktör Fatih Tekke konusunda da ısrarcı olmaları gerektiğini belirtti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bu akşamki Nice maçı öncesi Tedesco’nun öz güveni yerinde: Daha yeni ısınıyoruzKolombiya, İsrail diplomatik heyetini sınır dışı etti! Gustavo Petro'dan 'Sumud Filosu' adımı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bu akşamki Nice maçı öncesi Tedesco’nun öz güveni yerinde: Daha yeni ısınıyoruz - SporBu akşamki Nice maçı öncesi Tedesco’nun öz güveni yerinde: Daha yeni ısınıyoruzBeşiktaş’ın yeni yıldızı Jota Silva derbi öncesi iddialı konuştu: Bir gol de Aslan’a! - Spor"Bir gol de Aslan’a!"Okan Buruk’un Galatasaray’ı, İngiliz devine futbol dersi verdi! Zafer, gurur ve gözyaşı… - SporZafer, gurur ve gözyaşı…Zaferin perde arkasında eşler var: Mektuplu motivasyon - SporZaferin perde arkasında eşler varGalatasaray'a FIFA'dan kötü haber! Yusuf Demir başvurusunda karar çıktı - SporGalatasaray'a FIFA'dan kötü haber!Süper Lig'den 11 takım, PFDK'ye sevk edildi! TFF açıkladı - SporSüper Lig'den 11 takım, PFDK'ye sevk edildi!
Sonraki Haber Yükleniyor...