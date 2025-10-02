Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: MHK kanayan yara!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Türk futbolunun kanayan yarası olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu’nu (MHK) gördü.

HESABA BLOKE GELMİŞTİ

“Kalbi Trabzon’da olmayan kimseyi ne alırım, ne takımda tutarım” diyen Doğan “Onuachu, Onana, gülerek, eğlenerek geldi. Bize böyle oyuncular lazım” ifadesini kullandı. Başkan transfer döneminde bir ara sessiz kalmalarını vergi borcundan dolayı gelen blokeye bağladı.

BUNLARLA OLMAZ

Başkan Doğan, Merkez Hakem Kurulu’nun, Türk futbolun kanayan yarası olduğunu vurgulayarak, “Bazı kulüplerin de rahatsızlığı var. Federasyon iyi niyetle çözmeye çalışıyor. Bu sorunu kökünden çözecek olan TFF. Şahsi ve kulübümün görüşü, bu MHK ile olmayacağı yönünde” dedi.

Bordo mavililerin patronu, sabah akşam Trabzonspor için çalışan teknik direktör Fatih Tekke konusunda da ısrarcı olmaları gerektiğini belirtti.