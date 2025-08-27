Başkan Ertuğrul Doğan'dan tecrübeli hocaya övgü! Tekke ile başkayız

Geçen sezonu hayal kırıklığıyla noktalayan Trabzonspor, sezona üçte üç yaparak başladı. Üç maçını da 1-0’lık galibiyetlerle kazanan bordo mavililer, averaj farkıyla zirvede lider Galatasaray’ın gerisinde kaldı.

Üst üste alınan galibiyetler camiada yüzleri güldürürken başkan Ertuğrul Doğan, teknik direktör Fatih Tekke’ye övgüler yağdırdı. Kulüp dergisindeki yazısında önemli mesajlar veren Doğan “Fatih Tekke ile birlikte futbol anlayışımızı yeniden tanımlıyoruz” dedi.

PLANLI İLERLİYORUZ

“Yeni sezonda sahada görülecek şey mücadeleyle beraber organize, disiplinli ve karakterli bir yapı olacaktır” ifadelerini kullanan başkan Doğan, “Bu kulübün geçmişinde hem zafer hem direniş var. 2. Lig şampiyonluğundan Süper Lig zaferlerine uzanan çizgi, sportif yükselişten ziyade Anadolu’nun kendine inanma sürecidir. Bu inanç en çok da 3 Temmuz sürecinde zirveye ulaştı. Plansız hamlelerle değil, tutarlı bir futbol stratejisiyle ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

MALİ BAĞIMSIZLIK

Başkan Ertuğrul Doğan, “Trabzonspor, mali bağımsızlığını kazanma yolunda büyük mesafe katetmiştir. Borç yükü azaltıldı, gelir modelleri çeşitlendi, kaynak kullanımı dengeye oturdu” dedi.