Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İstanbul'da 4 gündür aranan kayıp Suriyeli çocuktan iyi haber! Günlerdir tramvayla dolaşmış, banklarda uyumuş...

İstanbul'da 4 gündür aranan kayıp Suriyeli çocuktan iyi haber! Günlerdir tramvayla dolaşmış, banklarda uyumuş...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da 4 gündür aranan kayıp Suriyeli çocuktan iyi haber! Günlerdir tramvayla dolaşmış, banklarda uyumuş...
Kayıp Çocuk, Suriyeli, İstanbul, Sultangazi, Tramvay, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Sultangazi’de 4 gün önce denize gitmek için evden ayrılan ve ekipler tarafından dip bucak aranan Suriye uyruklu 12 yaşındaki çocuk bulunarak ailesine teslim edildi. Çocuğun günlerdir tramvayla dolaştığı ve banklarda uyuduğu öğrenildi

Sultangazi'de 4 gündür kayıp olarak aranan Suriye uyruklu 12 yaşındaki çocuk, polis ekiplerince bulundu.

DURAK YAKININDA YEMEK YERKEN BULUNDU

İstanbul Çocuk Şube ekipleri tarafından Mescidi Selam tramvay durağı yakınlarında yemek yerken bulunan Muhammed Hac Rabia, polis merkezine götürüldü.

Haber verilmesi üzerine Sultangazi Çocuk Büro'ya gelen aile, çocuğu teslim aldı.

İstanbul'da 4 gündür aranan kayıp Suriyeli çocuktan iyi haber! Günlerdir tramvayla dolaşmış, banklarda uyumuş... - 1. Resim

4 GÜNDÜR BANKLARDA UYUMUŞ

Rabia'nın 4 gündür o bölgede dolaştığı, banklarda uyuduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaybolan çocuğun dayısı Nur Rabia, çocuğun bulunmasında emeği geçen başta polis memurları olmak üzere herkese teşekkür etti.

Muhammed'in, Mescidi Selam tramvay durağı yakınında bulunduğunu anlatan Nur Rabia, "Cuma günü Arnavutköy'den Sultangazi'ye otobüsle geldiği durakta inince kafası karışmış. Yanlış araca binerek tekrar Arnavutköy'e gitmiş. Geceyi banklarda geçirmiş. Ertesi gün vatandaşlar tekrar otobüse bindirip Cebeci'ye göndermiş ama durakları bilmediği için kaybolmuş. 3 gün boyunca tramvayla dolaşmış. Bugün akşam 7’de bulundu. Ailesine kavuştu." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Cebeci Mahallesi'nde 22 Ağustos Cuma günü evden çıkan Muhammed Hac Rabia'nın geri dönmemesi üzerine ailesi polise haber vermiş, polis ekipleri de arama çalışması başlatmıştı.

Kaybolan çocuğun dayısı Nur Rabia, yeğeninin cuma namazı için evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmediğini belirterek, çocuğun en son Arnavutköy'de bir otobüste görüldüğünü anlatmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Suriye'ye hava saldırısı! 6 asker hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adana'da seyir halindeki dolmuşa silahlı saldırı: Şoför hayatını kaybetti: - 3. SayfaSeyir halindeki dolmuşa silahlı saldırı: Şoför can verdi!Küçükçekmece Gölü'ne düşen 6 yaşındaki Adem hayatını kaybetti - 3. SayfaKüçükçekmece Gölü'ne düşen 6 yaşındaki Adem hayatını kaybettiErzurum'da bir iş yeri kurşunlandı! - 3. SayfaErzurum'da bir iş yeri kurşunlandı!Adıyaman'da korkunç olay: 12 yaşındaki çocuk babasını defalarca bıçakladı! - 3. Sayfa12 yaşındaki çocuk babasına dehşeti yaşattı!Çankırı'da yaşlı çiftin ölü bulunduğu termal su kaynağı kapatıldı - 3. SayfaYaşlı çiftin ölü bulunduğu termal su kaynağı kapatıldı!Girdiği göl sonu oldu! 15 gün sonra hastanede hayatını kaybetti - 3. SayfaGöle atlayan gencin boynu kırıldı! 5 gün sonra acı haber
Sonraki Haber Yükleniyor...