İstanbul'da 4 gündür aranan kayıp Suriyeli çocuktan iyi haber! Günlerdir tramvayla dolaşmış, banklarda uyumuş...

Sultangazi'de 4 gündür kayıp olarak aranan Suriye uyruklu 12 yaşındaki çocuk, polis ekiplerince bulundu.

DURAK YAKININDA YEMEK YERKEN BULUNDU

İstanbul Çocuk Şube ekipleri tarafından Mescidi Selam tramvay durağı yakınlarında yemek yerken bulunan Muhammed Hac Rabia, polis merkezine götürüldü.

Haber verilmesi üzerine Sultangazi Çocuk Büro'ya gelen aile, çocuğu teslim aldı.

4 GÜNDÜR BANKLARDA UYUMUŞ

Rabia'nın 4 gündür o bölgede dolaştığı, banklarda uyuduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaybolan çocuğun dayısı Nur Rabia, çocuğun bulunmasında emeği geçen başta polis memurları olmak üzere herkese teşekkür etti.

Muhammed'in, Mescidi Selam tramvay durağı yakınında bulunduğunu anlatan Nur Rabia, "Cuma günü Arnavutköy'den Sultangazi'ye otobüsle geldiği durakta inince kafası karışmış. Yanlış araca binerek tekrar Arnavutköy'e gitmiş. Geceyi banklarda geçirmiş. Ertesi gün vatandaşlar tekrar otobüse bindirip Cebeci'ye göndermiş ama durakları bilmediği için kaybolmuş. 3 gün boyunca tramvayla dolaşmış. Bugün akşam 7’de bulundu. Ailesine kavuştu." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Cebeci Mahallesi'nde 22 Ağustos Cuma günü evden çıkan Muhammed Hac Rabia'nın geri dönmemesi üzerine ailesi polise haber vermiş, polis ekipleri de arama çalışması başlatmıştı.

Kaybolan çocuğun dayısı Nur Rabia, yeğeninin cuma namazı için evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmediğini belirterek, çocuğun en son Arnavutköy'de bir otobüste görüldüğünü anlatmıştı.