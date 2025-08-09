İstanbul'da dehşet anları! Köprüden denize düştü, her yerde aranıyor

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Unkapanı Metro Köprüsünden dün akşam saat 22.30 sıralarında erkek olduğu öğrenilen fakat kimliği henüz belirlenemeyen bir vatandaş düştü. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, sağlık ve denize polisi ekipleri sevk edildi.

Düşen vatandaş için ekipler arama çalışmaları başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda düşen şahsa ulaşılamadı. Ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla arama çalışmalarına yeniden başladı.

"1-2 GÜNE DENİZ YÜZEYİNE ÇIKABİLİR"

Olayın görgü tanıklarından kaptan Hasan Mutlu, "Direkt denize düştü ama bir ihtimal ilerleyen saatlerde suyun üstüne çıkar. Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi 2 saatten beri arıyorlar bir netice yok. Benim teknem burada değildi, belki teknem burada olsaydı ben onu kurtarırdım. Şu an sahil güvenlik ve deniz polisi arama yapıyorlar. 1-2 güne deniz yüzeyine çıkabilir. Arama çalışmalarına yarın devam edecekler" diye konuştu.