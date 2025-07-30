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Beyoğlu'nda apartman yangını! Ekipler olay yerinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yangın, Beyoğlu, İstanbul, Apartman, İstiklal Caddesi, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde korkutan bir yangın meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekipleri sevk dildi.

İstanbul'un en işlek ilçelerinden biri olan Beyoğlu'nda korkutan bir yangın meydana geldi.

Beyoğlu'nda apartman yangını! Ekipler olay yerinde - 1. Resim

EĞLENCE MEKANINDA YANGIN

Edinilen bilgiye göre, saat 22.30 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi Mis Sokak'ta yer alan 4 katlı binadaki eğlence mekanının çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekipleri sevk dildi.

Beyoğlu'nda apartman yangını! Ekipler olay yerinde - 2. Resim

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Polis ekipleri, sokakta güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çatı katındaki yangın büyümeden söndürüldü. Yangın esnasında eğlence mekanında bulunan vatandaşlar da tedbir amaçlı olarak binadan tahliye edildi. Yangın nedeniyle eğlence mekanında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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