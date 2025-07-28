Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Beyoğlu'nda dehşet anları! Dolmuş otobüse çarptı, 2'si ağır 5 yaralı

Beyoğlu'nda dehşet anları! Dolmuş otobüse çarptı, 2'si ağır 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Beyoğlu&#039;nda dehşet anları! Dolmuş otobüse çarptı, 2&#039;si ağır 5 yaralı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Beyoğlu'nda akşam saatlerinde meydana gelen feci kazada, seyir halindeki bir dolmuş park halindeki otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir kişi üst geçitten düşerken, 2’si ağır toplam 5 kişi yaralandı.

İstanbul Beyoğlu'nda dün saat 20.30 sıralarında yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde Unkapanı istikametinde seyir halinde olan dolmuş, henüz bilinmeyen nedenle yol kenarında park halinde olan otobüse arkadan çarptı.

Beyoğlu'nda dehşet anları! Dolmuş otobüse çarptı, 2'si ağır 5 yaralı - 1. Resim

BİR KİŞİ ÜST GEÇİTTEN DÜŞTÜ

Kaldırımda yürüyen bir kişi, kazanın ardından savrulan dolmuşun çarpmasıyla köprüden aşağıya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini olay yerinde yaptıkları 2'si ağır olmak üzere 5 yaralıyı hastaneye götürdü. İtfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

3 ilde 4 bölge alev alev yanıyor! Gözaltılar var, tahliyeler sürüyor... İşte son durum
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sakarya'da traktör devrildi: 10 kişi yaralandı - 3. SayfaSakarya'da traktör devrildi: 10 kişi yaralandıHatay'da beton mikseriyle motosiklet çarpıştı: 2 kişi feci şekilde can verdi - 3. SayfaBeton mikseriyle motosiklet çarpıştı: 2 kişi can verdiSapanca Gölü'ne giren 21 yaşındaki gençten acı haber - 3. SayfaSapanca Gölü'ne giren 21 yaşındaki gençten acı haberGiresun'da şarampole devrilen otomobilde can pazarı: Yaralılar var - 3. SayfaGiresun'da şarampole devrilen otomobilde can pazarı!Bolu'da otomobille kamyon çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaBolu'da otomobille kamyon çarpıştı: Ölü ve yaralılar varKurtarma ekibi sandılar, suç makinesi çıktı! Bursa'da yangın bölgesinde yakalandı - 3. SayfaKurtarma ekibi sandılar, suç makinesi çıktı!
Sonraki Haber Yükleniyor...