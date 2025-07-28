Beyoğlu'nda dehşet anları! Dolmuş otobüse çarptı, 2'si ağır 5 yaralı

Beyoğlu'nda akşam saatlerinde meydana gelen feci kazada, seyir halindeki bir dolmuş park halindeki otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir kişi üst geçitten düşerken, 2’si ağır toplam 5 kişi yaralandı.

İstanbul Beyoğlu'nda dün saat 20.30 sıralarında yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde Unkapanı istikametinde seyir halinde olan dolmuş, henüz bilinmeyen nedenle yol kenarında park halinde olan otobüse arkadan çarptı.

BİR KİŞİ ÜST GEÇİTTEN DÜŞTÜ

Kaldırımda yürüyen bir kişi, kazanın ardından savrulan dolmuşun çarpmasıyla köprüden aşağıya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini olay yerinde yaptıkları 2'si ağır olmak üzere 5 yaralıyı hastaneye götürdü. İtfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.