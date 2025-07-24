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Satış rekabeti kanlı bitti! Beyoğlu’ndaki cinayet kameraya yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Satış rekabeti kanlı bitti! Beyoğlu’ndaki cinayet kameraya yansıdı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çay ve su satışı nedeniyle Beyoğlu’nda çıkan tartışma kanlı bitti. Olayda bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Feci olay, dün Beyoğlu Çukur Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, esnaf Yunus Ertekin (50) ile bölgede hem sabit hem seyyar olarak çay ve su satışı yapan Mustafa Ö. (44) arasında iddiaya göre çay ve su satışı nedeniyle tartışma çıktı. 

TARTIŞMA BÜYÜDÜ, BIÇAKLA YARALADI

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Ö., Yusuf Ertekin’e yumruk attı, ardından bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ertekin’e ilk müdahaleyi olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılırken, Ertekin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Başlatılan çalışmalarda, olayı gerçekleştirdiği belirlenen Mustafa Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda, taraflar arasında bölgede çay ve su satışı nedeniyle husumet bulunduğu, çıkan son tartışmanın büyümesiyle olayın meydana geldiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli Mustafa Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYET ANLARI KAMERADA

Çay ve su satışı nedeniyle çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Mustafa Ö.’nün Yunus Ertekin’e yumruk attığı ve taraflar arasında kavga çıktığı görülüyor. Ardından çevrede bulunan vatandaşların kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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