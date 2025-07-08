Beyoğlu'nda skandal görüntüler: Kadın turiste tacize tepki yağdı! Dondurmacı hemen mühürlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 8 Temmuz 2025 11:38 - Güncelleme: 8 Temmuz 2025 11:51 - Güncelleme:

Taciz, İstiklal Caddesi, Beyoğlu, İstanbul, Haber

İstanbul'un en işlek bölgelerinde İstiklal Caddesi'nde bulunan bir dondurmacı, "külah oyunu" bahanesiyle kadın turisti taciz etti. O anlar kameraya saniye saniye yansırken, belediye tarafından söz konusu işletme mühürlendi. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'den açıklama geldi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı İstiklal Caddesi'ndeki bir dondurmacı, kadın turiste "külah oyunu" yapmaya başladı. Külahı almaya çalışan kadın turist, tacize uğradı. İlgili Haber Fahiş fiyat cep 'dondurdu': Çeşme'de 2 top dondurmanın ücreti pes dedirtti! "Dükkanın kirasına ortak olsaydım..." TEPKİ YAĞDI O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından dondurmacı büyük tepki çekti. Beyoğlu Belediyesi ekipleri, söz konusu işletmeyi mühürledi. "BEYOĞLU TÜM KADINLARIN GÜEVLE GEZECEĞİ BÖLGEDİR" Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zabıta ekiplerimiz ilgili işletmeyi mühürledi. Beyoğlu tüm kadınların güvenle gezeceği ilçedir, öyle kalması için her türlü tedbiri alacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş