Fahiş fiyat cep 'dondurdu': Çeşme'de 2 top dondurmanın ücreti pes dedirtti! "Dükkanın kirasına ortak olsaydım..."

Tatil beldesi Çeşme, fahiş fiyatlarıyla gündem olmaya devam ediyor. İki top dondurmaya 700 lira ödeyen vatandaşın isyanı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Yurdun ünlü tatil beldelerindeki fahiş fiyatlar konuşulmaya devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan İzmir'in Çeşme ilçesi de şaşkınlığa neden olan 'dondurma' ücretleriyle sosyal medyada gündem oldu.

Bir tatilci dondurma fişiyle beraber yaptığı paylaşımda 2 top dondurmaya 700 lira ödediğini söyledi.

Tatilci paylaşımında "Külah ayrı paraymış, sos ayrı paraymış, fıstık ayrı paraymış. Dükkanın kirasına da ortak olsaydım..." ifadeleriyle isyan etti.

"DÜPEDÜZ HIRSIZLIK"

Sosyal medya kullanıcıları ise fahiş fiyata şu tepkiyi gösterdi:

"Bunlar da ne vicdan ne ahlak kalmamış.

Çeşme'ye gidince Alaçatı ucuz kalıyor.

Düpedüz hırsızlık!"

PLAJA GİRMEK 4000 LİRA

Öte yandan bu yaz başında ise Çeşme, plaj fiyatlarıyla gündeme gelmişti. Yüzde 300'e varan zam yapılan plajlara en düşük 1000 lira, giriş ücreti alınmaya başlarken bu rakam bazı yerlerde 4000 liraya kadar çıktı.



