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Tatilciler Çeşme'ye akın ediyor, 1 milyon kişi bekleniyor! Otel fiyatları ise 3 bin 500 TL'den başlıyor...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tatilciler Çeşme&#039;ye akın ediyor, 1 milyon kişi bekleniyor! Otel fiyatları ise 3 bin 500 TL&#039;den başlıyor...
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kurban Bayramı tatili vesilesi ile İzmir'in Çeşme ilçesine 1 milyonu aşkın tatilci gelmesi bekleniyor. Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal, Çeşme'nin pahalı olmadığını bunun tamamen algıya dönüştüğünü dile getirdi. Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü ise "Bayramda otel fiyatları 3 bin 500, 4 bin 500 TL’den başlayacak. Her bütçeye uygun tesisimiz var" dedi.

Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden Çeşme, Kurban Bayramı'nda yine binlerce tatilciyi ağırlayacak. Otellerde rezervasyonlar yüzde 40'ları geçti. Bayramda da bu doluluğun yüzde 100'e ulaşması tahmin edilirken, 1 milyon kişinin kente gelmesi bekleniyor.

Tatilciler Çeşme'ye akın ediyor, 1 milyon kişi bekleniyor! Otel fiyatları ise 3 bin 500 TL'den başlıyor... - 1. Resim

Fotoğraftaki Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal 

"ÇEŞME VE ALAÇATI'NIN TAMAMEN DOLMASINI BEKLİYORUZ"

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal da Kurban Bayramı’nda Çeşme ve Alaçatı’nın tamamen dolacağını ifade etti. Bayram öncesi ve sonrası hakkında açıklamalarda bulunan Ünsal, "Şu anda dolulukta yüzde 40’lık bir durumdayız. Bayramlar her sene standarttır. Hem Alaçatı hem de Çeşme'nin tamamen dolmasını bekliyoruz. Son birkaç yıldır sezonun açılışı temmuz ayını bulabiliyor. Özellikle geçen sene Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'ndan dolayı ağırlıklı biliyorsunuz gurbetçiler de bölgemizi tercih ettiği için biraz gecikme olmuştu. Ama bu sene daha erken başlayacağına inanıyorum. Okulların kapanmasıyla beraber Haziran ortası gibi de sezon tam anlamıyla açılır ve yavaş yavaş tesisler de dolmaya başlar.

Tatilciler Çeşme'ye akın ediyor, 1 milyon kişi bekleniyor! Otel fiyatları ise 3 bin 500 TL'den başlıyor... - 2. Resim

"BU SENE PROBLEM YOK"

Pandemi sonrasında rezervasyonların son dakikaya bırakıldığını fakat bu sezon bu durumun değiştiğini vurgulayan Ünsal, "Bu sene görüyoruz ki erken rezervasyonlar da var. Hem de ciddi bir şekilde. Geçen yıl ekonomik şartlardan dolayı fiyat değişikliğine adaptasyon da biraz sorun vardı. Bu sene öyle bir problem de yok. Fiyatlar da oturmuş vaziyette. Güzel bir sezon geçeceğini düşünüyorum. Sezon zaten dediğim gibi iyi geçecek ama bununla beraber biz sezon dışı dönemi hareketlendirmek için uğraşıyoruz. Geçtiğimiz yıl ilkini yaptığımız etkinlikleri bu sene büyüterek devam ettiriyoruz. Bu da konaklamalara ve bölgedeki tesislere ciddi bir hareket oluşturuyor" dedi.

Tatilciler Çeşme'ye akın ediyor, 1 milyon kişi bekleniyor! Otel fiyatları ise 3 bin 500 TL'den başlıyor... - 3. Resim

"ÇEŞME'YE ALGI YAPILIYOR"

Çeşme’ye algı yapıldığını ifade eden Ünsal, "Bir de son günlerde her yıl sezon başında olduğu gibi pahalılık algısıyla alakalı bir takım çalışmalar var. Neden olduğunu bilmiyorum, anlamıyorum bir türlü ama çok basitçe kontrol edilebilir aslında. Herhangi bir online rezervasyon sitesine girdiğinizde ve her bütçeye uygun tesis olduğunu çok rahatlıkla görebilirler.

Tatilciler Çeşme'ye akın ediyor, 1 milyon kişi bekleniyor! Otel fiyatları ise 3 bin 500 TL'den başlıyor... - 4. Resim

Ama orada biraz böyle kelime oyunlarıyla, dört günlük tatilin bedelini sanki tek gecelikmiş gibi göstermek ya da çok pahalı bir restoranın, pahalı bir ürününü sanki bütün her yerde aynı fiyat politikası uygulanıyormuş gibi göstermek çok hakkaniyetli değil. O nedenle misafirlerimizi her zaman en rahat, en konforlu, bütçelerine uygun şekilde misafir edebileceğimizi tekrar belirtmek istiyorum. Herhangi bir ihtiyaçları olduğunda da biz turizmciler burada yardıma her zaman hazırız" diye konuştu.

Tatilciler Çeşme'ye akın ediyor, 1 milyon kişi bekleniyor! Otel fiyatları ise 3 bin 500 TL'den başlıyor... - 5. Resim

Fotoğraftaki Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü

"KURBAN BAYRAMI'NDA FİYATLAR 3 BİN 500 TL'DEN BAŞLAYACAK"

İyi bir sezon beklediklerini dile getiren Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, "Burada 2 bin 2 bin 500 TL’den başlayan otel fiyatları var. Kurban Bayramı’nda da 3 bin 500, 4 bin 500 TL’den başlayan fiyatlar olacak. Gerçeği yansıtmayan fiyatlarla sanki insanlar Çeşme’ye ve Alaçatı’ya gelemsin gibi algı yapılıyor. 5 yıldızlı otelleri bu fiyatlara katmıyorum ben pansiyon ve butik otelleri söylüyorum. İyi bir sezon geçecek diye umuyorum.

Tatilciler Çeşme'ye akın ediyor, 1 milyon kişi bekleniyor! Otel fiyatları ise 3 bin 500 TL'den başlıyor... - 6. Resim

Tabii ki burada Çeşme'de kısa bir dönem var. Okulların kapanmasıyla beraber daha da hareketleneceğiz. Ama bunu da gördük ki şimdi hafta sonları etkinlikler de yapılıyor. Bunlar her zaman bölgemize artı değer katıyor. Kurban Bayramı’nda da yaklaşık 5 günlük tatil olacak. Biz esnaflarımız, butik otellerimiz, pansiyonlarımız, bütün bölgemiz bayramda hazırız. Herkesi bekliyoruz. Güler yüzümüzle de misafirlerimizi ağırlayacağız ve memnuniyetle de göndereceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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