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Çeşme'de tuvalet ücreti 100 lira! Sosyal medya sallandı... Yorum yağıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çeşme&#039;de tuvalet ücreti 100 lira! Sosyal medya sallandı... Yorum yağıyor
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tatil beldelerindeki yüksek fiyatlara artık tuvalet ücretleri de dahil oldu. Sosyal medyada Çeşme olduğu belirtilen bir yerde tuvalet ücretinin 100 lira olmasına yorum yağdı.

Türkiye'nin ünlü tatil bölgelerinde lahmacun, ayran, döner derken şimdi de tuvalet ücreti gündem oldu. 

İyiden iyiye ısınan havalarla beraber tatil bölgelerinde yaz sezonu açıldı. Tatil bölgeleri içerisindeki en popüler yerlerden olan Çeşme'de ise bu yıl tuvalet ücreti gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada İzmir Çeşme'deki bir plajda çekildiği öne sürülen bir fotoğrafa yorum yağdı. Söz konusu fotoğrafta tuvalet kullanım ücretinin 100 TL olduğu görüldü. Görenlerin şoke olduğu rakama ise tepki yağdı.

"TUVALETE GİDİLECEK GİBİ DEĞİL"

Sosyal medya platformu X'te fotoğraf "Tuvalete gidilecek gibi değil" notuyla paylaşıldı. Kısa sürede çok sayıda kişinin yorum yaptığı ve çokça paylaşılan o fotoğrafa sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan yorumlarda "Yok artık", "Gidilmez bu sene" yorumları yapıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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