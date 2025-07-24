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Mersin'de kan donduran cinayet: Annesini defalarca bıçaklayıp boğazını kesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de şizofren hastası 48 yaşındaki adam annesini defalarca bıçaklayıp ardından boğazını kesip öldürdü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler şüpheliyi olay yerinde gözaltına aldı.

Dehşet veren olay Mersin'in Mut ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şizofren hastası olduğu öğrenilen Ali D. (48), henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Belkıs Keskin'i (68) defalarca bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdü.

Evden gelen sesleri duyan komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Belkıs Keskin'i yerde kanlar içinde hareketsiz halde buldu.

Mersin'de kan donduran cinayet: Annesini defalarca bıçaklayıp boğazını kesti - 1. Resim

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAY YERİNDE GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri şüpheli Ali D.'yi olay yerinde gözaltına alırken, Belkıs Keskin'in cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Mersin'de kan donduran cinayet: Annesini defalarca bıçaklayıp boğazını kesti - 2. Resim

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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