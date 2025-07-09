Mersin'de yürekleri sızlatan görüntü! Sokak kedisini defalarca tekmeledi

Mersin'de bir şahıs, yürürken bir sokak kedisini defalarca tekmeledi. Bacağı kırılan kedi ameliyata alınırken, gözaltına alınan saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Merkez Akdeniz ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde köpeğiyle birlikte sokaktan geçen bir şahıs, köpeği ile bir sokak kedisinin hırlaşmasından rahatsız olarak kediye art arda tekme attı. Esnafın bir süredir beslediği kedi yaralanırken, çevredekilerin müdahalesiyle şahıs olay yerinden uzaklaştırıldı.

Esnaf tarafından veterinere götürülen kedinin yapılan kontrollerinde sağ arka bacağında kırık, iç kanama ve ciddi yumuşak doku zedelenmeleri tespit edildi. Kedinin bacağına yapılan ameliyatla pin ve plak takıldı.

Olayı anlatan esnaf Kaptan Çevikkan şunları söyledi:

"BİR SENEDİR BESLİYORDUK" "Şahıs sokaktan geçti, yanında köpek vardı. Bizim bir senedir baktığımız kedi masanın altında yatıyordu. Kedi ve köpek birbirine hırladı. Sonra şahıs kediyi defalarca tekmelemeye başladı. Komşumuz Elif Hanım kediyi hemen hayvan hastanesine götürdü. Ameliyat oldu, 10 gün kadar orada kalacak galiba"

"KEDİ KLİNİĞE GELDİĞİNDE CİDDİ TRAVMA YAŞAMIŞTI"

Kedinin durumuyla ilgili bilgi veren Veteriner Hekim Gülbike Kalyon ise, "Kedi kliniğe geldiğinde ciddi travma yaşamıştı. İlk müdahalesi yapıldı, yoğun bakıma alındı. İç kanama tespit ettik, arka bacağında kırıklar ve yumuşak doku hasarı vardı. Operasyon başarılı geçti. Şu an durumu iyi. Esnaf ailesine kavuşacağı günü bekliyor" dedi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Öte yandan vatandaşların şikâyeti üzerine gözaltına alınan şahsın çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.