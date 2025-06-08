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Ortaya atılan iddiayla 4 kişiden dayak yedi! Olayın aslı kameralardan anlaşıldı, 'kediye şiddet uyguladı' iddiası boşa çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara Polatlı'da bir vatandaş, sokak kedisine tekme attığı iddiasıyla dört genç tarafından cadde ortasında darp edilirken, yapılan kamera incelemeleri sonucu şahsın hayvana zarar vermediği ortaya çıktı. Emniyet ekipleri, asılsız iddia nedeniyle linç girişiminde bulunan gençler hakkında "kasten yaralama" suçundan adli işlem başlattı.

Ankara'da ilginç, bir o kadar da 'yok artık' dedirten bir olay yaşandı.

Başkentin Polatlı ilçesinde sokak kedisine tekme attığı öne sürülen bir vatandaş dört genç tarafından cadde ortasında darp edilmişti.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde vatandaşın kaçmaya çalıştığı anlar ise anbean kaydedilmişti. Şahsın, yapılan güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda hayvana zarar vermediği ortaya çıktı.

Ortaya atılan iddiayla 4 kişiden dayak yedi! Olayın aslı kameralardan anlaşıldı, 'kediye şiddet uyguladı' iddiası boşa çıktı - 1. Resim

İlk belirlemelere göre, sokak kedisine tekme attığı yönündeki iddialar üzerine saldırıya uğrayan şahsın İ.K. olduğu öğrenildi. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini detaylı şekilde inceleyen emniyet ekipleri, şahsın kediyi tekmelediğine dair herhangi bir fiilin gerçekleşmediğini belirledi.

ASILSIZ İDDİA ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

Çevrede bulunan dört genç, kediyi tekmelediği gerekçesiyle İ.K.’ya saldırmış ve cadde ortasında darp etmişti. Görüntülerde İ.K.’nın kaçmaya çalıştığı, ancak yere düşürülüp yumruk ve tekmelerle darp edildiği anlar net şekilde görülüyordu. O esnada yoldan geçen bir kadın ve küçük yaştaki çocuğun da korkuya kapıldığı kameralara yansımıştı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Olayın ardından soruşturma başlatan emniyet birimleri, kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili kapsamlı inceleme gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda İ.K.’nın kediyi tekmelediğine dair bir eylemin olmadığı ve linç girişiminin asılsız bir iddiaya dayandığı tespit edildi.

Yetkililer, şahsı darp eden kişiler hakkında "kasten yaralama" ve "haksız fiil sonucu saldırı" suçlamalarıyla işlem başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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