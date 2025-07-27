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Hatay'da beton mikseriyle motosiklet çarpıştı: 2 kişi feci şekilde can verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Hatay&#039;da beton mikseriyle motosiklet çarpıştı: 2 kişi feci şekilde can verdi
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hatay'da beton mikserinin çarptığı motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, beton mikseriyle çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü.

M.A.M. (44) idaresindeki beton mikseri, Antakya-Reyhanlı yolunun Arkeoloji Müzesi mevkisinde, Ali Uçman'ın (43) kullandığı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, motosiklette yolcu konumunda bulunan Mustafa Arzu'nun (30) hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ali Uçman ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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