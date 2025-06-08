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İstanbul'da gece yarısı sıcak saatler! İnsanlar tedbir amaçlı tahliye edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İstanbul&#039;da gece yarısı sıcak saatler! İnsanlar tedbir amaçlı tahliye edildi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımına başlanan 6 katlı binada kısmi çökme meydana geldi, çevredeki apartmanlar tedbir amaçlı boşaltıldı.

Cihangir Mahallesi Düz Sokak'ta kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımına başlanan ve Kurban Bayramı nedeniyle çalışmalara ara verilen 6 katlı binada kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

İNSANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Binanın çevresine güvenlik şeridi çeken ekipler, sokağı araç ve yayaların geçişine kapattı. Yapılan incelemelerin ardından çökme yaşanan binanın bitişiğindeki apartmanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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