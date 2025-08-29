Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > İstanbul'da "huzur" uygulaması! Polis her ilçede sahadaydı

İstanbul'da "huzur" uygulaması! Polis her ilçede sahadaydı

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'da polis ekipleri, asayişin sağlanması ve suçların önlenmesi amacıyla "huzur" uygulaması gerçekleştirdi.

İstanbul'un Fatih, Kadıköy ve Beyoğlu ilçesinin de aralarında bulunduğu birçok ilçede yapılan denetimlere, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Özel Harekat, Asayiş ve Deniz Liman şube müdürlüklerine bağlı ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

İstanbul'da

Taksim Meydanı, Millet Caddesi ve Altıyol Kuşdili Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamalarda sürücülerin belgeleri incelendi, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı. Polis köpeğinin de katıldığı denetimlere helikopter ve polis botu destek verdi.

