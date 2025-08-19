Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da "huzur" uygulaması! Polis bütün noktalarda sahadaydı

3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul genelinde polis ekiplerince helikopter destekli "huzur" uygulaması yapıldı. Uygulama noktalarında durdurdukları araçları detaylı arayan ekipler, sürücü ve yolcuların kimliklerini kontrol etti.

İstanbul'da Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede, polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş, Özel Harekat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Oluşturulan uygulama noktalarında durdurdukları araçları detaylı arayan ekipler, sürücü ve yolcuların kimliklerini kontrol etti.

Taksim Meydanı ve Millet Caddesi’ndeki uygulama noktalarında görevli ekipler, sürücülerin belgelerini inceledi, yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı. Denetime polis helikopteri de destek verdi.

