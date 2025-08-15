Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, sahaya indi! "Huzur İstanbul" uygulamasını denetledi

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, sahaya indi! "Huzur İstanbul" uygulamasını denetledi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, sahaya indi! &quot;Huzur İstanbul&quot; uygulamasını denetledi
İstanbul Emniyet Müdürü, Narkotik, Huzur Uygulaması, Bağcılar, Küçükçekmece, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, kent genelinde gerçekleştirilen geniş çaplı asayiş ve narkotik uygulamasını Bağcılar ve Küçükçekmece'de denetledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçla mücadele kapsamında, narkotik ve genel asayiş suçları başta olmak üzere suçların önüne geçmek ve caydırıcı olmak amacıyla il genelinde eş zamanlı uygulama yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde saat 20.00 itibarıyla başlatılan uygulama, Narkotik, Organize Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler ve Trafik Denetleme şube müdürlükleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerce gerçekleştirildi.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ SAHADA

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, kontrolleri yerinde denetlemek için Bağcılar Güneşli Mahallesi'ndeki uygulama noktasına geldi. Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin huzuru için bugün Bağcılar'daki 33 noktada Narkotik, Asayiş, Önleyici Hizmetler ve Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle sahada olduklarını söyledi.

Uyuşturucu tacirleri ve şehir eşkıyalarına karşı mücadelenin sürdüğünü vurgulayan Yıldız, "İstanbul'un her köşesinde huzur ve güvenliği sağlamak için çalışıyoruz." dedi.

Selami Yıldız, denetimler sırasında esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Yıldız, daha sonra Küçükçekmece'deki denetim noktasına geçerek, çalışmaları yerinde izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Cezayir'de facia! 18 kişi boğularak can verdi281 gün sona geri döndü! Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi golünü attı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bursa'da feci olay: Mesai arkadaşına çekiçle dehşeti yaşattı! - 3. SayfaMesai arkadaşına çekiçle dehşeti yaşattı!Ankara istikametinde otoyolda zincirleme kaza! Yaralılar var, trafik durma noktasında - 3. SayfaAnkara istikametinde otoyolda zincirleme kaza! Yaralılar var, trafik durma noktasında1851 kişi tahliye edildi, 53 ev zarar gördü! 3 gün boyunca süren yangına sebep olan firma sahibi ile 4 kişi tutuklandı - 3. SayfaYangına sebep olan firma sahibi ile 4 kişi tutuklandıUtanç verici görüntüler! Mezarlığın dibine alkol şişesi bıraktılar, mahalleli tepkili - 3. SayfaUtanç verici görüntüler! Mezarlığın dibine alkol şişesi bıraktılar, mahalleli tepkiliKocaeli'de korkutan olay: Aracıyla düz yolda giderken üzerine ağaç devrildi! - 3. SayfaAracıyla düz yolda giderken dehşeti yaşadı!Kendi aracıyla ölüme götürdü! Yaşlı kadını acımasızca öldürüp, altınlarını çaldı - 3. SayfaYaşlı kadını acımasızca öldürüp, altınlarını çaldı
Sonraki Haber Yükleniyor...