Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul'da tünelde zincirleme kaza: 10 aracın karıştı, 4 kişi yaralandı

İstanbul'da tünelde zincirleme kaza: 10 aracın karıştı, 4 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da tünelde zincirleme kaza: 10 aracın karıştı, 4 kişi yaralandı
Trafik Kazası, İstanbul, Zincirleme Kaza, Yaralı, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'da zincirleme trafik kazası meydana geldi. Sultangazi Cebeci Tüneli'nde 10 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Cebeci Tüneli'nin Ankara istikameti girişinde 2 araç çarpıştı. Kazaya, arkadan gelen 8 araç daha karıştı.

Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen araçlardaki 4 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2'sine kaza yerinde müdahale edilirken, diğer 2 yaralı tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle tünel girişinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kazaya karışan 8 araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Diğer 2 aracın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

10 çeyrek, 2 ata ve 1 tam altın buldu, sahibine teslim etti! "Allah böyle insanları eksik etmesin"Rıdvan Dilmen, Bissiouma için bombayı patlattı! "Fenerbahçe transferi gerçekleştirmek üzere"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Denizli'de yangına müdahale eden uçak zorunlu iniş yaptı! Uçakta hasar meydana geldi - GündemDenizli'de yangın söndürme uçağı zorunlu iniş yaptı!Ülkesine dönen Suriyeli sayısı açıklandı! Türkiye'de kaç Suriyeli var? - GündemÜlkesine dönen Suriyeli sayısı açıklandı!Bakan Kurum'dan İzmir'de yeni konut müjdesi: Yangının yaraları sarılacak! - GündemBakan Kurum'dan İzmir'de yeni konut müjdesiDepremin vurduğu Sındırgı'da ticaret yeniden canlanacak! Konteyner çarşı kurulumu için düğmeye basıldı - GündemDepremin vurduğu ilçede konteyner çarşı kurulacakGazze tezkeresi TBMM'de kabul edildi - GündemGazze tezkeresi TBMM'de kabul edildiHafta sonu hava nasıl olacak? İstanbullular Pazar gününe dikkat! - Gündemİstanbullular Pazar gününe dikkat!
Sonraki Haber Yükleniyor...