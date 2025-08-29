İstanbul'da tünelde zincirleme kaza: 10 aracın karıştı, 4 kişi yaralandı
İstanbul'da zincirleme trafik kazası meydana geldi. Sultangazi Cebeci Tüneli'nde 10 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Cebeci Tüneli'nin Ankara istikameti girişinde 2 araç çarpıştı. Kazaya, arkadan gelen 8 araç daha karıştı.
Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen araçlardaki 4 kişi hafif yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2'sine kaza yerinde müdahale edilirken, diğer 2 yaralı tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.
Kaza nedeniyle tünel girişinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Kazaya karışan 8 araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Diğer 2 aracın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
