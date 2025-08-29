Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Tekirdağ'da feci kaza! 16 yaşındaki Nisa canından oldu...

Tekirdağ'da feci kaza! 16 yaşındaki Nisa canından oldu...

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'da feci bir kaza meydana geldi. Çerkezköy ilçesi Kapaklı yolu üzeri meydana gelen trafik kazasında 16 yaşındaki genç kız Nisa B. hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, Kapaklı-Çerkezköy yolunda gece saatlerinde meydana geldi. A.K. idaresindeki 22 LS 944 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Tekirdağ'da feci kaza! 16 yaşındaki Nisa canından oldu... - 1. Resim

1 ÖLÜ 3 YARALI

Çarpmanın şiddetiyle araç metrelerce sürüklenerek hurdaya döndü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta bulunan üç kişi yaralı halde ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan 16 yaşındaki Nisa B., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer iki yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

