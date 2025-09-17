Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İstanbul'da "huzur" uygulaması! Polis her noktada sahadaydı

İstanbul'da "huzur" uygulaması! Polis her noktada sahadaydı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da &quot;huzur&quot; uygulaması! Polis her noktada sahadaydı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'da polis ekipleri, asayişin sağlanması ve olası suçların önlenmesi amacıyla "huzur" uygulaması gerçekleştirdi.

İstanbul'da, başta Fatih, Kadıköy ve Beyoğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok ilçede yapılan denetimlere, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Özel Harekat, Asayiş, Trafik ve Deniz Limanı şube müdürlüklerine bağlı ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

İstanbul'da

Taksim Meydanı, Millet Caddesi ve Altıyol Kuşdili Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamalarda, sürücülerin belgeleri incelendi, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı. Denetimlere, helikopter ve polis botu da destek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Fed faiz kararı sonrası piyasalarda son durum: Altın, dolar, euro, Bitcoin ve petrol ne kadar oldu?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Miras için babasına bombalı tuzak kurmuştu! Sanığın savunması pes dedirtti - 3. SayfaMiras için babasına bombalı tuzak kurduSamsun'da iş yeri sahibi kiracısının burnunu kırdı! - 3. Sayfaİş yeri sahibi kiracısını darbettiAyşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme! Bilgi sızdıran 2 polisin hapsi istendi - 3. SayfaBilgi sızdıran 2 polisin hapsi istendiIğdır'da feci iş kazası! Balya makinesine kapılan genç hayatını kaybetti - 3. SayfaIğdır'da feci kaza! Balya makinesine kapılan genç kurtarılamadıTekirdağ'da feci motosiklet kazası! 17 yaşındaki sürücü kurtarılamadı - 3. SayfaKırmızı ışıkta geçen motosikletli servisle çarpıştıAile tartışması faciaya döndü! 16 yaşındaki evladının katili oldu - 3. Sayfa16 yaşındaki evladının katili oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...