İstanbul'da servis minibüsü hafriyat kamyonuna çarptı! 9 kişi yaralandı

İstanbul Arnavutköy'de 12 kişinin bulunduğu servis minibüsü, park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada 9 kişi hafif yaralanırken, 8 yaralı hastaneye kaldırıldı, 1 kişi ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle Fatih Caddesi'nin Arnavutköy girişi trafiğe kapatılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Arnavutköy’de servis minibüsünün park halindeki hafriyat kamyonuna çarpması neticesinde yaşanan kazada, 9 kişi hafif biçimde yaralandı.

Kaza, Arnavutköy ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi’nde saat 06.00 civarında yaşandı. Alınan bilgiye göre, seyir halinde olan 34 LHA 828 plakalı servis minibüsü, cadde üstünde park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle içinde 12 kişinin olduğu minibüsteki 9 kişi yaralandı. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

İstanbulda servis minibüsü hafriyat kamyonuna çarptı! 9 kişi yaralandı

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

İhbar sonrasında olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans gönderildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin sonrasında yaralanan 8 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Bir yaralı ise ayakta tedavi edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve kazayı hafif yaralanmalarla atlattıkları belirtildi. Polis ekipleri, kazanın sonrasında Fatih Caddesi’nin Arnavutköy girişini trafiğe kapattı. Kazayla alakalı inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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