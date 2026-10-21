Adana merkezli operasyonda, 17 sigorta şirketini hedef alan ve 76 kurgu kazayı kapsayan dolandırıcılık deşifre oldu. Eski hasarları yeni kaza gibi gösteren şebekenin kirli oyunu bozuldu.

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Sigorta şirketlerinden haksız tazminat elde etmek için trafik kazalarının kurgu hâle getirildiği iddiasıyla Adana merkezli operasyon düzenlendi. Adalet Bakanlığının açıkladığı soruşturmada, 2022-2026 yılları arasında 17 sigorta şirketinden haksız ödeme temin ettiği belirlenen bir suç yapılanmasına ilişkin incelemelerde 76 kazanın kurgu olduğuna dair bulgulara ulaşıldı. Haksız tazminat elde etmek için kurulan düzende, daha önce hasar görmüş araçlar yeniden devreye sokuluyor.

İlk aşamada kullanılacak araçlar temin ediliyor, ardından mevcut hasarların yeni bir trafik kazasında meydana gelmiş gibi gösterilmesine dayanan dosyalar hazırlanıyor.

Kurgu kazalarla sigorta vurgunu: Hasarlı araçları döndürüp milyonlarca para topladılar

Böylece geçmişte oluşan bir zararın yeni bir olaydan kaynaklandığı izlenimi oluşturularak sigorta şirketinden ödeme talep ediliyor. Düzenin kritik noktası, aracın hasarlı olması değil, bu hasarın gerçekte yaşanmamış veya hasarla ilgisi bulunmayan yeni bir kazaya bağlanması.

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SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Sistemde aynı aracın farklı sürücülerle tekrar kullanılması, dosyalar arasında bağlantı kurulmasını zorlaştırabilecek bir yöntem olarak öne çıkıyor.

Bir araç farklı sürücülerle yeni bir kazaya karışmış gibi gösterildiğinde, her başvuru ayrı bir olay izlenimi verebiliyor. Gerçeğe aykırı kaza tutanakları da hasarın hangi olayda yaşandığına ilişkin anlatımı desteklemek için kullanılıyor.

Kurgu kazalarla sigorta vurgunu: Hasarlı araçları döndürüp milyonlarca para topladılar

Bu yöntemle aynı araçtaki eski hasarın farklı başvurular üzerinden yeniden tazminata konu edilip edilmediği, soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer alıyor. Kaza tutanakları ve hasar belgeleri üzerinden sigorta şirketlerine başvuru yapılıyor.

Şirketler, bildirilen olayın gerçekliğini, hasarın kazayla uyumunu ve poliçe kapsamını değerlendirip ödeme kararı veriyor.

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77 KİŞİYE GÖZALTI

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıkladığı soruşturmada, yapılanmanın yalnızca kaza tutanakları düzenlemekten ibaret olmadığı belirlendi. Araçların temin edilmesi, dosyaların hazırlanması, ödemelerin alınması ve dağıtılması aşamalarında planlı bir iş bölümü bulunduğu değerlendiriliyor.

Kurgu kazalarla sigorta vurgunu: Hasarlı araçları döndürüp milyonlarca para topladılar

Şüpheliler arasındaki bağlantılar araştırılırken milyonlarca liralık para hareketliliği de tespit edildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 77 kişi gözaltına alındı. Bir şüphelinin cezaevinde olduğu, 10 şüphelinin ise arandığı bildirildi.

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