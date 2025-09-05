Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da yangın çıkaran şahıs yakalandı

İstanbul'da yangın çıkaran şahıs yakalandı

Güncelleme:
Şişli'de iki ayrı ağaçlık alanda yangın çıkaran şahıs önce güvenlik kamerasına, ardından polise yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, adli makamlara sevk edildi.

İstanbul Şişli'de dün saat 15.30 sıralarında Piyalepaşa Bulvarı, saat 16.05 sıralarında ise Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Odesa Bulvarı'nda yangın çıktı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Görüntülerde yangınları ateş yaktığı belirlenen bir kişinin çıktığı belirlendi.

Görüntülerin incelenmesinin ardından yangını çıkardığı tespit edilen M.T. (40) isimli şüpheli yakalandı. Şüpheli şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'kasten yangına sebebiyet verme' suçundan adli makamlara sevk edildi.

