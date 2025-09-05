Niğde'de fabrika yangını! 10 saatte söndürüldü

Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren plastik ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın büyük bölümünü sardı.

Olay yerineNiğdeve çevre illerden sevk edilen itfaiye ekiplerinin gece boyunca süren mücadelesi sonucunda yangın, sabahın ilk ışıklarında kontrol altına alınarak söndürüldü.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Söndürme çalışmalarının ardından fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatırken, fabrika ve çevresinde güvenlik önlemleri sürdürülüyor.