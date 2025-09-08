Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İzmir'de aile faciası! 16 yaşındaki lise öğrencisi babasını öldürdü, annesini yaraladı

İzmir’de aile faciası! 16 yaşındaki lise öğrencisi babasını öldürdü, annesini yaraladı

- Güncelleme:
İzmir’de aile faciası! 16 yaşındaki lise öğrencisi babasını öldürdü, annesini yaraladı
İzmir, Menemen, Cinayet, İntihar Teşebbüsü, Lise Öğrencisi, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir’in Menemen ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi, tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla babasını öldürüp annesini yaraladı. Olay sonrası intihara teşebbüs eden genç ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

Olay, Menemen ilçesi 1343 Sokak’ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise öğrencisi H.U.B. (16), tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla babası Barış B.'yi (47) ve annesi N.B.’yi (47) yaraladı. Olayın ardından evin kapısını kilitleyen genç, aynı bıçakla kendisine zarar verdi.

POLİS EKİPLERİ BALKONDAN GİRDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapının açılmaması üzerine balkon kapısını kırarak içeri girdi. Ekipler, baba, anne ve çocuğu kanlar içinde buldu. Ağır yaralı olan H.U.B. önce Menemen Devlet Hastanesi’ne, ardından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba Barış B. ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne N.B.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İzmir’de aile faciası! 16 yaşındaki lise öğrencisi babasını öldürdü, annesini yaraladı - 1. Resim

ANNE İFADESİNDE OLAYI ANLATTI

Anne N.B.’nin polise verdiği ifadede, oğlunun mutfaktan aldığı bıçakla kendilerine saldırdığını, ardından kapıyı kilitleyerek intihara kalkıştığını söylediği öğrenildi.

