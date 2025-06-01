Jandarmadan tarihi şafak operasyonu! Dolandırıcılık imparatorluğu yıkıldı

Gaziantep'te düzenlenen şafak operasyonuyla çek/senet dolandırıcılığı ve tefecilik yapan organize suç örgütü çökertildi, lider dahil 5 kişi yakalandı. Operasyonda 16,8 milyon TL değerinde senet, 888 bin TL'lik ziynet eşyası ele geçirilirken, şüphelilere ait 50 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu.

Türkiye genelinde dolandırıcılıkla mücadele tüm kararlılığıyla sürüyor.

DOLANDIRICILIK İMPARATORLUĞUNA JANDARMA DARBESİ

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çek/senet dolandırıcılığı ve tefecilik suçuna yönelik teknik ve fiziki takip yapıldı.

Takip sonucunda, sonucunda, nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik suçunu M.B liderliğinde örgütlü olarak işlediği tespit edilen örgüt üyeleri H.İ.B., N.B., O.O., E.U. ve Y.Ö. olmak üzere toplam 6 şüpheliye eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda örgüt lideri M.B ve üyeleri H.İ.B., N.B., O.O. ve Y.Ö olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.

16,8 MİLYON TL DEĞERİNDE SENET İLE 888 BİN TL DEĞERİNDE ZİYNET EŞYASI ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikamet, araç ve üst aramalarında 81 adet farklı şahıs isimlerine yazılı toplam değeri 16 milyon 809 bin 625 TL senet, 100 adet boş senet, 888 bin 990 TL değerinde ziynet eşyası, 33 adet farklı kişi ve bankalara ait banka kartı, 32 adet çek fotokopisi, 7 adet boş çek koçanı, 11 adet tapu, 41 adet farklı kişilere ait kaşe, 6 adet pos cihazı, 5 adet usb bellek ve 1 adet hafıza kartı, 2 adet cep telefonu ve sim kartı, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet hesap defteri, 1 adet banka dekontu ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN 50 MİLYON TL'LİK SUÇ GELİRİNE EL KONULDU

Soruşturma kapsamındaki şüphelilerin 'nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' öncül suçlarından toplam 50 milyon TL değerinde suç geliri olduğu tespit edilen 8 adet motorlu araca, 4 adet daire/villaya, 1 adet arsa/tarlaya, 2 milyon TL değerinde banka hesaplarında bulunan paraya, 74 bin 335 TL, bin 290 Dolar, bin 20 Euro, 400 Manat, 100 Frank ve 20 Pound nakit paraya ise el konuldu.

ÖRGÜT LİDERİ M.B VE ÖRGÜT ÜYELERİ H.İ.B. VE O.O. TUTUKLANDI

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen örgüt lideri M.B ve örgüt üyeleri H.İ.B. ve O.O. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken N.B. ve Y.Ö. isimli şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer örgüt üyesi E.U. hakkında ise adli işlem başlatıldı.