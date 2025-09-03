Taciz iddiasına sert müdahale hastanelik etti: Önce dayak yedi sonra bıçaklandı

Bursa’nın, İnegöl ilçesinde, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alkol alan Ş.K.(51) iddiaya göre kaldırımdan geçen genç kadınlara sözlü tacizde bulunduğu iddia edildi.

Olayın meydana geldiği yerde bulunan 3 şahıs, alkollü olan şahsı darp edip kolundan bıçakla yaraladı. Yaralı adam 300 metre yürüdükten sonra Halit Tufan adlı sokakta kanlar içinde yere yığıldı. Yaralıyı kanlar gören vatandaşlar 112’ye bildirdi. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BIÇAKLAMAYI KABUL ETMEDİLER

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri 3 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler Hakan B.(44), Ömer S.(24) ve Ramazan B.(18) gözaltına alındılar. Darp ettiklerini kabul edip bıçaklama olayını kabul etmediler. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.