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Kafeye kurşun yağdırmışlardı! Altından eski sevgili intikamı çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kafeye kurşun yağdırmışlardı! Altından eski sevgili intikamı çıktı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da bir kafeye düzenlenen silahlı saldırının altından eski sevgili kıskançlığı çıktı. Kafede çalışan eski sevgilisinin işten çıkarılmasını isteyen, kabul ettiremeyince de dükkanı kurşunlatan şahıs dahil 5 kişi tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı üzerinde; iddiaya göre, eski sevgilisi A.Ş.'nin kafede çalışan bir kişiyle yakınlaştığını öğrenen D.E. (22), bu duruma öfkelendi.

GENÇ KIZIN İŞTEN ÇIKARILMASINI İSTEDİ

Kıskançlık krizine giren şüpheli, eski kız arkadaşının işten çıkarılması için kafe müdürü K.A.'yı tehdit etti ancak talebi karşılık bulmadı. Şüpheli bu kez arkadaşları aracılığıyla kafeye silahlı saldırı düzenletti. Plakasız bir araçla gelen saldırganlar, kafeye ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. Saldırıda yaralanan olmazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

KURŞUNLAYAN 17 YAŞINDA ÇIKTI

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Gasp Büro Amirliği ekipleri, 40 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü incelendi, teknik ve fiziki takip yaptı. Saldırının azmettiricisinin eski sevgili D.E. ve arkadaşı M.E.T. (21) olduğu belirlendi. Saldırıyı ise E.K.'nin (21) kullandığı araçla 17 yaşındaki M.Ş.E.'nin gerçekleştirdiği ortaya çıkarıldı.

Kafeye kurşun yağdırmışlardı! Altından eski sevgili intikamı çıktı - 1. Resim

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Saldırının üzerinden 24 saat geçmeden olaya karışan ve bağlantılı olan 7 şüphelinin Çukurova ilçesi Beyaz Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit eden polis, baskın yaptı. Baskında azmettirici ve olayı gerçekleştirenlerin de aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Adrese yapılan aramada saldırıda kullanılan silahın da olduğu 3 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden D.E., M.E.T., M.Ş.E., E.K. ve K.C. tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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