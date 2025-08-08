Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Karabük'ta akıl almaz manzara! Çayını demleyip, sandalyesini kapan orman yangını izlemeye gitti

Karabük'ta akıl almaz manzara! Çayını demleyip, sandalyesini kapan orman yangını izlemeye gitti

Karabük’teki orman yangınına ekiplerin yoğun müdahalesi sürerken, kamp sandalyelerinde yangını izleyen vatandaşlar ise dikkat çekti.

Arıcak köyü mevkiinde saat 14.00 sıralarında çıkan ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayınlan orman yangınına müdahale sürüyor. Alevler, rüzgarın etkisiyle Karabük-Zonguldak karayolu üzerindeki Yeşil köye kadar geldi.

ÇAY İÇİP YANGINI İZLEDİLER

Tedbir amaçlı köyün boşaltıldığı bölgede alevler geceyi aydınlatırken, bazı vatandaşların kamp sandalyelerinde oturarak çay içip yangını izlemesi dikkat çekti.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, yetkililer vatandaşları yangın bölgesine yaklaşmamaları ve çalışmaları engellememeleri konusunda uyardı.

