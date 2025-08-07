Karabük'te orman yangını! Alevler kent merkezine yaklaşıyor

Son dakika yangın haberi: Geçtiğimiz haftalarda orman yangınlarıyla büyük yara alan Karabük'te yeniden alevler yükseldi. Kent merkezinde yakın alanda çıkan yangın, yerleşim bölgelerinden de görüldü.

"KARADAN MÜDAHALE İMKANSIZ"

İHA Muhabiri Yasin Erdem, TGRT Haber canlı yayınına bağlanarak bölgedeki son durumu aktardı:

"Son 20 günde 3'üncü büyük yangın olabilir. Şehir merkezinden alevler görünüyor. Rüzgar da bölgede etkili şu an. Karadan müdahale imkansız, sadece havadan müdahale edilebilir durumda. Nem oranı düşük, sıcaklık yüksek. Alevler hızlıca ilerliyor. Bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye ekipleri sevk ediliyor.

"YERLEŞİM YERLERİNE SİRAYET EDEBİLİR"

Eğer önlem alınamazsa geçtiğimiz ay sonunda yaşanan yangının belki de daha büyüğü yaşanabilir. Alevlerin yerleşim yerlerine de sirayet etme ihtimali yüksek. Hem üst tarafa hem de yan tarafa ilerleyen alevler söz konusu.

Karabük yüzde 74'ü ormanlarla kaplı bir kent. Adeta Türkiye'nin ciğerlerinin olduğu bir nokta burası. Maalesef geçtiğimiz ayın 22'sinden bu yana yangınlarla mücadele edilen bir kent. Sarp bir bölge, sık çam ağaçlarının olduğu bir nokta. "