Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Karşı şeride uçup ters takla attı! Ölü ve yaralı var

Karşı şeride uçup ters takla attı! Ölü ve yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Karşı şeride uçup ters takla attı! Ölü ve yaralı var
Kazalar, Trafik Kazası, Ölüm, Yaralanma, Silifke, Mersin, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'in Silifke ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçip ters döndü. Feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Mersin-Antalya D-400 karayolunda Silifke ilçesi Narlıkuruyu Mahallesi sınırlarında, Silifke istikametine seyir halinde olan Mehmet Ummak idaresindeki 71 BAK 585 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek takla atıp boş alanda ters döndü.

BİRİ ÖLDÜ, BİRİ YARALANDI

Kazayı görenlerin 112 Acil Komuta Merkezine bildirmesiyle bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, sürücü Ummak’ın (47) olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

Karşı şeride uçup ters takla attı! Ölü ve yaralı var - 1. Resim

Araçta bulunan bir yolcu ise yaralı kurtuldu. Yaralı ambulansla Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan inceleme sonrası Ummak’ın cenazesi morga gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TOBB Nefes Kredisi başvurusu nasıl, nereden yapılır ve hangi bankalardan alınır? TOBB Nefes Kredisi faiz oranı gündemdeDoğa Sigorta Yönetimi, acenteleri ile geleneksel kahvaltılarında buluşmaya devam ediyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Polis, kendisine saldıran Dobermanı öldürmüştü: Köpeğin sahibinden akılalmaz savunma - 3. SayfaDobermanı öldüren polis hakkında kararSamsun’da gece yarısı silahlı çatışma! Yaka paça yakalandılar - 3. SayfaSamsun’da gece yarısı silahlı çatışma! Yaka paça yakalandılar8 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranıyordu! Balkondan kaçtı, bodrumda yakalandı - 3. SayfaHer yerde aranıyordu! Balkondan kaçtı, bodrumda yakalandıMuğla'da dehşet! Baba oğul kavgası cinayetle bitti - 3. SayfaMuğla'da dehşet! Baba oğul kavgası cinayetle bittiKız kardeşinin 14 yerinden bıçaklayarak öldüren ağabeyden kan donduran sözler: Başardım! - 3. SayfaKardeş katilinden ürperten sözler: Başardım!FETÖ'den ihraç polis Kırıkkale'de yakalandı - 3. SayfaFETÖ'den ihraç polis Kırıkkale'de yakalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...