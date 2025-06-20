Kayıp çocuk yangın merdiveninde bulundu! 17 yaşındaki kız 9 yaşındaki kuzenini katletti

Polis, cesedi bulunan küçük kızın kuzeni M.Ç’nin ayakkabısındaki kan izlerini fark edince olay çözüldü. 17 yaşındaki kızın evinde küçük Yasemin’i öldürdüğü bıçak ile kanlı ıslak mendil bulundu.

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde kayıp olarak aranan 9 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni yangın merdiveni boşluğunda bulundu. Kemertaş Mahallesi, Mahirkent Sitesi’nde saat 19.00 sıralarında Yasemin Yıldırım’dan haber alamayan yakınları polise ihbarda bulundu.

YANGIN MERDİVENİNDE ÖLÜ BULUNDU!

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri ve vatandaşlarca çevrede arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar sonucu küçük kızın cesedi, oturduğu sitenin B Blok’un ikinci katında yer alan yangın merdiveninde bulundu.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen çocuğun cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AYAKKABISINDAKİ KAN ELE VERDİ

Yasemin’in öldürülmesiyle ilgili soruşturmada İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kuzeni M.Ç’nin ayakkabısındaki kan izlerini fark etti. Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemede; kan izlerinin Yasemin’e ait olduğu belirlendi. Aynı binada oturan maktulün 17 yaşındaki kuzeni M.Ç. ile bir başka kuzeni İ.Y.T. (17) gözaltına alındı.

KANLI BIÇAK VE ISLAK MENDİL

M.Ç’nin evinde, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ile kanlı ıslak mendil bulundu. Nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen M.Ç. ‘kasten öldürmek’ suçundan tutuklandı. İ.Y.T. ise ‘konutunu terk etmeme’ adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.