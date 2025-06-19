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Cinayetten aranıyordu! Polis, katil Bülent'i öyle bir yerde buldu ki...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Cinayetten aranıyordu! Polis, katil Bülent&#039;i öyle bir yerde buldu ki...
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da cinayetten kesinleşmiş hapis cezası bulunan adam kıraathanede okey oynarken yakalandı.

Olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşandı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, 62 yaşındaki Bülent A.'yı bulmak için harekete geçti. 

Kasten adam öldürme suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan adamın yeri tespit edildi.

OKEY OYNARKEN YAKALANDI

İnegöl'ün kırsal Çayyaka mahallesine giden polis ekipleri, zanlıyı kıraathanede okey oynarken yakaladı.

Şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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