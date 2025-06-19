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İstanbul'da vahşet! Kurşun yağdırdığı babasını öldürüp polisi aradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İstanbul&#039;da vahşet! Kurşun yağdırdığı babasını öldürüp polisi aradı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Bağcılar'da bir genç babasını silahla öldürdü. Madde bağımlısı olduğu belirtilen zanlı genç, eve çağırdığı polislere teslim oldu.

Bağcılar Yenimahalle Mahallesi Burçak Sokak'taki evlerinde O.D. (21) henüz bilinmeyen nedenle babası A.D'ye (60) silahla ateş etti.

POLİSİ ARAYIP TESLİM OLDU

O.D. daha sonra polisi arayarak babasını öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, babanın kaybettiğini belirledi. Zanlı O.D. ise polislerce gözaltına alındı.

6-7 EL SİLAH SESİ DUYULMUŞ

Bina sakinlerinden Seyit Demir, gazetecilere, sabah saatlerinde 6-7 el silah sesi duyduklarını ancak sesin nereden geldiğini anlayamadıklarını söyledi. Demir, "Üst kattan bir patırtı da gelmedi. Sonra kendi aramış teslim olmuş." diye konuştu.

Komşu Eyüp Yılmaz da gencin madde bağımlısı olduğunu bildiklerini, evde de sürekli kavga olduğunu anlattı.

Öldürülen baba A.D'nin cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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