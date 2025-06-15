Bursa'da kan donduran olay! Cinnet getiren koca eşini öldürüp intihar etti

Korkunç olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Cinnet getiren özel halk otobüsü şoförü Murat Canbolat, tabancayla eşi Hatice Canbolat'ı başından vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Dün saat 22.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi Hekim Sokak'ta Murat Canbolat (58), henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Hatice Canbolat (53) ile evlerinde tartışmaya başladı. Cinnet getiren Murat Canbolat, elindeki tabancayla eşini başından vurup öldürdü. Murat Canbolat-Hatice Canbolat

Ailesi, öfkeli adamın elinden silahı almak istese de başarılı olamadı. Murat Canbolat odaya girerek kapıyı kilitledi ve silahla kendini de başından vurarak intihar etti.

YAKINLARIN BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Yaşananların ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, kadın ve adamın öldüğünü tespit ederken, olayı öğrenen yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Kadın ve eşinin cansız bedenleri savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.