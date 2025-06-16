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Kayıp gencin cesedi, baraj gölüne uçmuş araçta bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kayıp gencin cesedi, baraj gölüne uçmuş araçta bulundu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tunceli'de 2 gündür kayıp olan 26 yaşındaki gencin cesedi, Uzunçayır Baraj Gölü'ne uçmuş araç içinde bulundu. Dalgıçlar tarafından gencin cesedi araçtan çıkarılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tunceli'de önceki gece saat 02.00 sıralarında Aktuluk (Türüşmek) Mahallesi'nde babasına ait otomobile yakıt alırken görülen 26 yaşındaki Ekin Bulat'a uzun süre ulaşılamaması üzerine ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

Kayıp gencin cesedi, baraj gölüne uçmuş araçta bulundu - 1. Resim

Başvurunun ardından başlatılan çalışmalar kapsamında bir ihbarı değerlendiren yetkililer, Tunceli-Elazığ karayolu Mazgirt Köprüsü mevkiinde Uzunçayır Baraj Gölü içinde araç tespit etti.

Kayıp gencin cesedi, baraj gölüne uçmuş araçta bulundu - 2. Resim

Tespit üzerine bölgeye, jandarma, AFAD, UMKE, 112, itfaiye ve MUDAK ekipleri sevk edildi. Dalgıçların baraj gölünde yaptığı çalışmayla gencin cesedi araçtan çıkarıldı.

Kayıp gencin cesedi, baraj gölüne uçmuş araçta bulundu - 3. Resim

Gencin cesedi otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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