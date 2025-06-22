Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kayıp olarak aranıyordu, Yunus Yağçı'nın cesedi bulundu!

Kayıp olarak aranıyordu, Yunus Yağçı'nın cesedi bulundu!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kayıp olarak aranıyordu, Yunus Yağçı&#039;nın cesedi bulundu!
Denizli, Merkezefendi, Ölüm, Ailesi, 112, Polis, Sağlık Ekipleri, Otopsi, Soruşturma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'de bir süredir kendisinden haber alınamayan 34 yaşındaki Yunus Yağçı ailesi tarafından ölü bulundu.

Olay, Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir süredir kendisinden haber alınamayan Yunus Yağçı, (34) oturduğu yere giden ailesi tarafından hareketsiz şekilde buldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Yunus Yağçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yunus Yağçı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

40 derece sıcakta davullu zurnalı sürpriz! İskelede neye uğradıklarını şaşırdılarBabasına şiddet uygulamıştı: Rapçi Sansar Salvo'dan pes dedirten hareket! Hem suçlu hem güçlü...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Üniversite sınavına gidiyorlardı! Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı... Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaSınava gidiyorlardı! Feci kazada ölü ve yaralılar varSuya düşen bisikleti canından etti! 11 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü - 3. SayfaSuya düşen bisikleti canından etti!Otobüs şoförüne direksiyon başında silahlı saldırı! - 3. SayfaDireksiyon başında silahlı saldırı, o anlar kameradaÖğrencilerine karnelerini dağıtırken fenalaşan öğretmen hayatını kaybetti - 3. SayfaFenalaşan öğretmen hayatını kaybettiAntalya'da feci kaza: Kamyonla çarpıştı, hurdaya döndü - 3. SayfaAntalya'da feci kaza: Kamyonla çarpıştı, hurdaya döndüBir anlık dalgınlığa geldi, komşusunun evini yaktı! 2 katlı ev kül oldu - 3. SayfaBir anlık dalgınlığa geldi, komşusunun evini yaktı!
Sonraki Haber Yükleniyor...