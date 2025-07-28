Kayıp turistin acı sonu! 3 gündür haber yoktu...
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Muğla'da 2 gün önce kaybolan İngiliz uyruklu 79 yaşındaki Joseph Alexander Gıffor, Köyceğiz'de ölü bulundu.
Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'ne tatil için gelen İngiliz uyruklu Joseph Alexander Gıffor, 26 Temmuz sabah saatlerinde tekne ile Kaunos mezarlıklarını görmek için Dalyan kanalına açıldı.
KIZI, EKİPLERE HABER VERDİ
Buradan Köyceğiz Çandır Mahallesi'ne geçen İngiliz turistten bir daha haber alınamadı. Kızı tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine kayıp İngiliz turistin arama çalışması başladı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Arama çalışmasına AFAD, Jandarma ve STK arama kurtarma ekipleri katıldı. Üç günlük aramanın ardından kayıp İngiliz turist Çandır Mahallesi'nde ölü bulundu.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar