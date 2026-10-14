Kayseri’de baba ile oğul arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Babası Süleyman Dirik’i bıçaklayarak öldüren A.Dirik, olayın ardından ilaç içerek intihara kalkıştı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Korkunç olay Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yaşandı. Süleyman Dirik ve oğlu A. Dirik arasındaki tartışmada kan aktı.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine A.Dirik, babası Süleyman Dirik’i bıçaklayarak, öldürdü.

Kayseri'de aile faciası: Önce babasını öldürdü, sonra intihara kalkıştı!

İLAÇ İÇİP İNTİHARA KALKIŞTI

Olayın ardından A.Dirik, ilaç içerek intihara kalkıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Süleyman Dirik’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kayseri'de aile faciası: Önce babasını öldürdü, sonra intihara kalkıştı!

Şüpheli oğul A.Dirik’de ikametteki ilk müdahalenin ardından polis ekipleri eşliğinde ambulansla hastaneye kaldırıldı. İkamette yapılan incelemelerin ardından Süleyman Dirik’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı’na götürüldü.

Kayseri'de aile faciası: Önce babasını öldürdü, sonra intihara kalkıştı!

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala