İstanbul Boğazı'nda panik! Arızalanan yük gemisi ters yöne döndü

İstanbul Boğazı'nda arızalanan 147 metrelik kuru yük gemisi, seyir yönünün tersine dönerek kıyıya metreler kala sürüklendi. Kuruçeşme açıklarında yaşanan olayda Kıyı Emniyeti ekipleri müdahale ederken, gemi arızanın giderilmesinin ardından eskort eşliğinde Boğaz'dan ayrıldı.

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İstanbul Boğazı'nda arızalanan 147 metrelik kuru yük gemisi kontrolden çıkarak seyir yönünün tersine döndü.

Olay, saat 21.30 sıralarında İstanbul Boğazı'nın Kuruçeşme açıklarında meydana geldi. İstanbul'dan Derince'ye gitmek üzere seyir halinde olan Antigua ve Barbuda bayraklı 147 metrelik “Bilbao Trader” isimli kuru yük gemisinde arıza yaşandı.

KIYIYA METRELER KALA SÜRÜKLENDİ

Arıza nedeniyle seyir yönünün tersine dönen gemi, kıyıya metreler kala durdu. Geminin kontrolsüz şekilde sürüklendiği anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Geminin sürüklenmesi, gemi takip sistemine de yansıdı.

KIYI EMNİYETİ EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti'ne bağlı Kurtarma-8 ve Kıyı Emniyeti-4 gemileri gönderildi. Ekiplerin müdahalesiyle gemideki arıza kısa sürede giderildi.

Arızanın giderilmesinin ardından seyrine devam eden kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin eskortluğunda İstanbul Boğazı'ndan ayrıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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