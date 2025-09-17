Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kayseri'de gözü dönen kadın arkadaşına acımadı!

Kayseri'de C.B. isimli kadın ile arkadaşı S.M. arasında çıkan tartışmada kan aktı. Kadın, mutfaktan aldığı bıçakla arkadaşını bıçakladı. Olayla ilgili soruşturmanın açıldığı öğrenildi.

Olay Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yaşandı. İnecik Mahallesi'ndeki bağ evine giden C.B. ile S.M. iddiaya göre alkol aldıkları sırada henüz bilmeyen bir sebepten tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine C.B. mutfaktan aldığı bıçakla S.M’yi göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KADIN GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından hafif yaralanan S.M.’yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk etti. Polis ekipleri C.B.’yi gözaltına alırken, bağ evinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

