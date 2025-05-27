Kıraathanede oyun oynarken silahlı saldırıya uğradı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Malatya'da bir kişi husumetlisini kıraathanede oyun oynarken pompalı tüfekle yaraladı.
Olay, dün akşam Yeşilyurt ilçesi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit Teyfik Çiğerci Sokak içerisinde bulunan kıraathanede arkadaşlarıyla oyun oynayan bir kişi, bölgeye gelen iki kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
Olayda tüfekle açılan ateş sonucu bacak kısmına isabet alarak yaralanan şahıs kanlar içerisinde yere yığılırken zanlılar kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
POLİS ZANLILARIN PEŞİNE DÜŞTÜ
Polis ekiplerin kaçan zanlıları yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş