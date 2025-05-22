Bursa'da cinayet! Kıraathanede silahlı saldırıya uğrayan adam öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı 22 Mayıs 2025 09:53 - Güncelleme: 22 Mayıs 2025 10:07 - Güncelleme:

Bursa'da yaşayan 53 yaşındaki Ümit Tunç kıraathanede silahlı saldırıya uğradı. Talihsiz adam kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay Gemlik ilçesine bağlı Balıkpazarı Mahallesi'ndeki bir kıraathanede meydana geldi. KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ Silahlı saldırıya uğrayan Ümit Tunç (53), kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İlgili Haber Yüzlerce kişinin önünde kurşun yağdırdı! Sır cinayette herkes aynı sorunun cevabını arıyor 75 YAŞINDAKİ ZANLI YAKALANDI Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının M.K. (75) olduğunu belirledi. Ekiplerce yakalanan M.K'nin ilk ifadesinde Tunç ile aralarında husumet bulunduğunu, olayı bu nedenle gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi. İlgili Haber Hatay'da sır gibi cinayet! Katil zanlısı her yerde aranıyor

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş