Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Bursa'da cinayet! Kıraathanede silahlı saldırıya uğrayan adam öldü

Bursa'da cinayet! Kıraathanede silahlı saldırıya uğrayan adam öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bursa&#039;da cinayet! Kıraathanede silahlı saldırıya uğrayan adam öldü
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bursa'da yaşayan 53 yaşındaki Ümit Tunç kıraathanede silahlı saldırıya uğradı. Talihsiz adam kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay Gemlik ilçesine bağlı Balıkpazarı Mahallesi'ndeki bir kıraathanede meydana geldi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Silahlı saldırıya uğrayan Ümit Tunç (53), kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

75 YAŞINDAKİ ZANLI YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının M.K. (75) olduğunu belirledi. Ekiplerce yakalanan M.K'nin ilk ifadesinde Tunç ile aralarında husumet bulunduğunu, olayı bu nedenle gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kurban kesebilmek için bu şartlara sahip olmanız gerekiyor! İlahiyatçı Yazar Osman Ünlü kurban sorularını tek tek cevapladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Plakasını kapatan sürücünün sözleri şaşkına çevirdi! - 3. SayfaPlakasını kapatan sürücünün sözleri şaşırttıYüzlerce kişinin önünde kurşun yağdırdı! Sır cinayette herkes aynı sorunun cevabını arıyor - 3. SayfaYüzlerce kişinin önünde kurşun yağdırdı!Sivas'ta feci kaza! Traktörden düşen iki kadından biri öldü, diğeri yaralandı - 3. SayfaSivas'ta feci kaza! Traktörden düşen iki kadından biri öldüBankacı Perihan'ın 34 milyonluk vurgunu! Yaptıklarını tek tek anlattı: Kripto aldım, nişanlıma gönderdim... - 3. SayfaBankacı Perihan'ın 34 milyonluk vurgunu!Parkta dehşet anları! 'Lazer tutma' kavgasında kan aktı - 3. SayfaParkta dehşet anları! 'Lazer tutma' kavgasında kan aktıTam 4 ay sürdü... İstanbul'un 5 ilçesi mercek altına alındı, yüzlerce kişi yakalandı: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokak! - 3. SayfaYüzlerce kişi yakalandı: Çıkmaz sokağa girdiler!
Sonraki Haber Yükleniyor...