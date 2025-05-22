Bursa'da cinayet! Kıraathanede silahlı saldırıya uğrayan adam öldü
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Bursa'da yaşayan 53 yaşındaki Ümit Tunç kıraathanede silahlı saldırıya uğradı. Talihsiz adam kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay Gemlik ilçesine bağlı Balıkpazarı Mahallesi'ndeki bir kıraathanede meydana geldi.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ
Silahlı saldırıya uğrayan Ümit Tunç (53), kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
75 YAŞINDAKİ ZANLI YAKALANDI
Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının M.K. (75) olduğunu belirledi. Ekiplerce yakalanan M.K'nin ilk ifadesinde Tunç ile aralarında husumet bulunduğunu, olayı bu nedenle gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş